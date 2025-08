Donnarumma : Le coup de bluff du PSG dévoilé ?

Depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma se rapproche inexorablement d’un départ du PSG. Le club de la capitale et l’Italien n’arrivent pas à s’entendre pour une prolongation de contrat, notamment d’un point de vue salarial. Mais selon certains, cela serait une raison pour se débarrasser du portier parisien, qui ne satisfait pas pleinement Luis Enrique.

Forcément, vu le niveau affiché par Gianluigi Donnarumma , le PSG avait entamé des négociations pour une prolongation de contrat. Mais plusieurs mois sont passés et aucun terrain d’entente n’a été trouvé, notamment d’un point de vue salarial. Aux dernières nouvelles, le portier parisien se rapprocherait donc de plus en plus d’un départ.

Le PSG a bluffé pour Donnarumma ?

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG serait vu comme une petite bombe, lui qui a plusieurs fois exprimé son désir de rester à Paris. Mais selon Thierry Barnerat, « expert goalkeeper » à la FIFA, interrogé par So Foot, l’Italien serait la victime dans cette histoire. En effet, le prétexte salarial serait invoqué pour expliquer son départ, mais la réalité serait en fait toute autre. « Luis Enrique s’est beaucoup trop renié cette saison par rapport à l’idée qu’il se fait du gardien de but. Regardez les sorties de balle contre Aston Villa et l’Inter, Paris a évité de relancer court dans la ‘‘zone 1’’ pour enlever toute pression à Donnarumma. L’argent est un prétexte. Enrique est un créateur. Au même titre que Guardiola, il veut être autant reconnu par les titres que par sa ‘‘patte’’. Il a dû composer avec Donnarumma et prendre sur lui. Avec Chevalier, ça serait fini. » Donnarumma paierait donc sa non compatibilité avec Luis Enrique.