13M€ : Transfert imminent à l’OM !

Après le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que le transfert d’Igor Paixão, l’Olympique de Marseille s’apprête à boucler des nouveaux deals importants. C’est notamment le cas avec Timothy Weah, latéral ou ailier droit qui pourrait bien débarquer en provenance de la Juventus.

Le mercato est agité à Marseille depuis quelques jours. Roberto De Zerbi a vu plusieurs renforts débarquer et des nombreux autres pourraient arriver d’ici le premier match de Ligue 1, le 15 aout prochain. Et on pourrait notamment voir un ancien du PSG signer à l’OM !