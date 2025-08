PSG : Le transfert d'un attaquant totalement relancé ?

Si Luis Enrique a réussi à créer une équipe qui a réussi à remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, les victimes ont été nombreuses. C’est le cas de Gonçalo Ramos, qui est désormais un joker de luxe à la pointe de l’attaque, avec Ousmane Dembélé qui a explosé dans un tout nouveau rôle.

Il ne fait pas bon d’être numéro 9, avec Luis Enrique . Randal Kolo Muani l’a appris à ses dépens, puisqu’il a été poussé vers la sortie au PSG et pourrait vraisemblablement rejoindre à nouveau la Juventus après son prêt de l’été dernier. Et le prochain pourrait bien être Gonçalo Ramos , qui semble avoir la cote à l’étranger.

Milan rêve d’un prêt

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan souhaiterait approcher le PSG pour savoir si un prêt de Gonçalo Ramos est possible. Et on semble plutôt optimiste de l’autre côté des Alpes, puisque le quotidien raconte que les Milanais seraient persuadés que le tournant décisif pourrait avoir lieu dans la deuxième partie du mois d’aout. A noter que de son côté, l’international portugais ne semble pas vraiment vouloir quitter Paris.