Une star annonce son transfert, le gros coup au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en vacances après une saison à rallonge, le PSG reprendra l'entraînement le 6 août afin de préparer un premier choc contre Tottenham en Supercoupe d'Europe. Un match auquel ne devrait pas participer Heung-min Son. La star des Spurs a annoncé son départ, ce qui représente plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens.

C'est un petit coup de tonnerre sur le mercato. Présent dans son pays natal, la Corée du Sud, où Tottenham est en tournée pour préparer sa saison, Heung-min Son a annoncé qu'il quittait les Spurs. Avec 173 buts marqués et 101 passes décisives délivrées en 454 apparitions en dix saisons, c'est une véritable légende de Tottenham qui s'en va.

Heung-min Son annonce son départ ! « Je suis arrivé dans le nord de Londres quand j’étais un enfant. Je ne parlais pas anglais. Je quitte ce club comme un jeune homme. Merci à tous les supporters des Spurs qui m’ont donné tant d’amour. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j’ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J’ai maintenant besoin d’un nouvel environnement pour relever un nouveau défi », a d'ailleurs confié Heung-min Son devant les médias pour justifier sa décision. Le Sud-Coréen serait proche de rejoindre la MLS et plus précisément Los Angeles FC où il retrouverait son ancien coéquipier Hugo Lloris.