PSG - Kolo Muani : Le problème inattendu qui bloque son transfert !

Prêté en janvier dernier Randal Kolo Muani pourrait bien quitter définitivement le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Cela fait plusieurs semaines déjà que la Juventus négocie pour boucler un retour de l’international français, grande priorité en attaque. Et après quelques tensions, les négociations semblent enfin avancer...

Troisième plus grosse recrue de l’histoire parisienne, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment eu l’impact attendu. Le coup de foudre n’a jamais eu lieu au PSG avec Luis Enrique et il a donc été poussé vers la sortie, ce qui a finalement débouché sur un prêt à la Juventus qui a relancé sa carrière.

Enfin un accord pour Kolo Muani ?

Ce prêt s’est terminé le 15 juillet dernier et depuis, la Juventus souhaite récupérer son attaquant, qu’Igor Tudor semble beaucoup apprécier. Et d’après les informations de Tuttosport, un accord serait tout proche dans le dossier Kolo Muani, avec le PSG qui aurait accepté l’option d’un prêt avec une option d’achat qui pourrait facilement devenir obligatoire. A noter que cette opération pourrait attendre un total de 50M€, entre prêt payant et option d’achat.