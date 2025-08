Mercato - OM : Nouveau transfert imminent à Marseille !

Alors que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang vient d’être officialisé et qu’Igor Paixão est déjà en ville, l’Olympique de Marseille pourrait boucler un nouveau gros coup en ce mercato. Les médias italiens annoncent en effet un possible accord dans le dossier Timothy Weah, ancien du Paris Saint-Germain qui évolue actuellement à la Juventus.

Le mercato s’emballe du côté de Marseille. A seulement quelques jours du début officiel de la Ligue 1 , les recrues s’enchainent pour l’ OM , qui pourrait bientôt boucler un nouveau transfert. Et c’est une petite surprise, puisque cette piste semblait être bloquée depuis quelques jours.

D’après les informations de TMW, la Juventus et l’ OM n’auraient jamais été aussi proches d’un accord pour Timothy Weah , priorité de Roberto De Zerbi pour renforcer son couloir droit. Les médias en France comme en Italie évoquaient pourtant un gros désaccord entre les deux clubs, avec les Bianconeri qui réclameraient entre 20 et 22M€ pour lâcher son joueur, tandis que les Marseillais ne souhaiteraient pas aller au-delà de 15M€.

« L’offre n’est pas encore arrivée »

Ces tensions se sont notamment manifestées par une sortie du directeur général de la Juventus, qui a mis les choses au clair concernant le dossier Weah. « Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate. Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée » a déclaré Damien Comolli, au micro de Sky Sport Italia. La solution pourrait donc être venue du joueur lui-même, qui n’a pas cessé de mettre la pression sur son club pour rejoindre l’OM.