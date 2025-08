PSG - 110M€ : Ça brûle sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien calme depuis l'ouverture du mercato, le PSG pourrait mettre un sacré coup d'accélérateur dans les prochains jours. Et pour cause, le club de la capitale semble très proche de boucler les transferts de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Deux dossiers qui pourraient coûter au total 110M€ au club parisien.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG est probablement le grand club européen le plus discret. Et pour cause, pendant que Liverpool, Arsenal, le Real Madrid voire le Bayern Munich flambent en matière de transferts, les Parisiens quant à eux n'ont enregistré qu'une seule arrivée officielle, à savoir celle du jeune portier italo-brésilien Renato Marin. Cela fait peu alors que Luis Enrique souhaite compléter son effectif afin de doubler certains postes. Mais tout devrait rapidement s'activer.

Chevalier et Zabarnyi arrivent ! En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG est très confiant quant à l'issue de ses deux dossiers brûlants du moment à savoir Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Concernant, le portier du LOSC, tout s'est accéléré récemment puisque Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas accepté de prolonger son contrat qui s'achève en 2026. Par conséquent, les discussions ont accéléré récemment avec les Dogues et le transfert pourrait avoisiner les 40M€ hors bonus. En revanche, le nom d'Illya Zabarnyi circule avec insistance depuis l'ouverture du mercato et le défenseur ukrainien est rapidement apparu comme une priorité pour le PSG. Mais les discussions avec Bournemouth ont été délicates. Cependant, les positions entre les deux clubs se sont rapprochées, au point qu'un transfert avoisinant les 70M€, bonus compris, soit désormais en bonne voie.