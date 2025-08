Chevalier - Donnarumma : Le PSG lâche une bombe en interne !

Après des mois de négociations, le PSG a décidé de dire stop. Sauf revirement de situation, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas prolonger son contrat et donc quitter Paris prochainement. Il n’y a pas de suspense pour son successeur, puisque Lucas Chevalier est le grand favori et les dirigeants parisiens ont même annoncé l’arrivée de Lillois à l’Italien.

La saison dernière, le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire et il le doit en grande partie à Gianluigi Donnarumma . Alors que l’Italien n’avait jamais vraiment fait l’unanimité par le passé, il s’est cette fois montré indiscutable avec Paris , dégoûtant plus d’une fois les attaquants adverses avec des parades venues d’ailleurs.

Forcément, vu le niveau affiché par Gianluigi Donnarumma , les dirigeants parisiens voulaient absolument que l’Italien prolonge son contrat qui arrive à échéance en juin 2026. Oui mais voilà, après des mois de négociations, aucun accord n’a été trouvé et le portier ne devrait pas signer de nouveau bail. La tendance serait à un départ du PSG , mais il pourrait également aller au bout de son engagement, ce n’est pas exclu.

Le PSG a annoncé l’arrivée de Chevalier à Donnarumma

Depuis quelques jours, le PSG s’est donc mis à la recherche d’un nouveau gardien pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le choix parisien s’est porté sur Lucas Chevalier et d’après les informations de RMC Sport, le Français va bel et bien s’engager avec le champion de France. Le club de la capitale aurait d’ailleurs annoncé en privé l’arrivée du Lillois à l’ancien joueur de l’AC Milan, dans une volonté de ne pas cacher les choses et d’être transparent.