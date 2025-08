PSG : Salaire XXL, le coup dur pour Donnarumma !

Après des mois de négociations, le PSG semble résigné dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but a maintenant de grandes chances de quitter le club de la capitale, car l’arrivée de Lucas Chevalier est annoncée comme imminente. L’Italien va donc devoir se trouver un nouveau point de chute, mais cela ne devrait pas être Galatasaray, qui s’apprête à offrir un contrat XXL à Ederson de Manchester City.

Plutôt calme pour le moment, le mercato du PSG pourrait s’emballer dans les prochains jours. En effet, un gros départ se dessine du côté de Paris , puisque Gianluigi Donnarumma ne devrait pas prolonger son contrat. Ainsi, un transfert cet été serait l’option la plus probable, ce qui permettrait au club de la capitale de récolter un peu d’argent pour l’Italien, qui a été étincelant cette saison.

Visiblement, le PSG ne serait pas prêt à offrir le salaire demandé à Gianluigi Donnarumma , mais d’autres clubs pourraient eux le faire. Le portier parisien aurait déjà plusieurs prétendants, puisqu’on parle de lui notamment en Angleterre , avec des intérêts de Manchester City , Manchester United et Chelsea . L’Italien dispose également d’une proposition plus exotique sur la table puisque Galatasaray songerait également à miser sur lui.

Ederson va toucher un salaire XXL à Galatasaray

Gianluigi Donnarumma n’a pas encore fait son choix définitif pour son avenir, mais une porte de sortie est en train de se fermer. En effet, selon les informations de TBR Football, Galatasaray aurait finalement décidé de miser sur Ederson plutôt que sur l’Italien. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé d’un point de vue contractuel pour la venue du portier de Manchester City. Ce dernier devrait tout simplement devenir le gardien le mieux payé au monde en rejoignant la Turquie. Un contrat en or qui va donc échapper au joueur du PSG pour qui une aventure en Angleterre devient de plus en plus probable. Affaire à suivre…