OM : Offres XXL, Aubameyang confirme !

Parti vers l'Arabie saoudite l'année dernière, Pierre-Emerick Aubameyang sera finalement vite revenu du côté de l'OM. Le Gabonais vient de signer et n'a pas hésité malgré la concurrence sur le mercato. Même s'il n'a joué qu'une saison, il est très attaché à Marseille et a voulu revenir. En conférence de presse, il n'a pas hésité à révéler que des offres plus alléchantes lui tendaient les bras.

Attaquant de 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang avait réalisé une belle saison à l'OM, une éclaircie dans cet exercice 2023-2024 difficile. Le Gabonais a fini par signer à Al-Qadsiah, en Arabie saoudite, où il a continué de faire parler son talent. A 36 ans, il est de retour à Marseille et c'est avec un grand plaisir qu'il a été accueilli mercredi. L'ancien du FC Barcelone raconte qu'il avait vraiment envie de revenir.

Aubameyang a rejeté des offres pour l'OM Malgré son âge, Pierre-Emerick Aubameyang suscitait l'intérêt sur le mercato grâce à ses qualités pour trouver le chemin des filets régulièrement. Le Gabonais confirme avoir été approché. « C’est vrai, j’ai eu de très bonnes offres, non seulement d’Arabie Saoudite, mais aussi d’autres pays du Moyen-Orient et de quelques clubs en Europe. Mais je pense que, comme je l’ai dit, ça a été vraiment un choix du cœur, parce que j’ai vécu ici des choses extrêmement fortes. Et voilà, ce sont des choses, comme on dit, qui ne s’achètent pas » a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse vendredi.