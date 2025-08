Mercato : Le plan fou de l'OM avec ce nouveau crack !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Intéressé par Joel Ordóñez pour poursuivre son mercato, l'OM discute activement avec Bruges, le club de l'Equatorien. Le joueur de 21 ans plaît à beaucoup de monde sur le mercato et il pourrait représenter une grande opération pour le club. Même s'il va falloir débourser plus de 30M€ pour le recruter, certains observateurs l'imaginent déjà exploser à Marseille et potentiellement être revendu pour une somme incroyable. Pour Walid Acherchour, les dirigeants marseillais ont bien fait de se lancer dans ce dossier.

Jeune joueur de 21 ans, Joel Ordóñez a fait ses preuves récemment. L'international équatorien (7 sélections) a vu son nom circuler sur le mercato ces derniers mois, à tel point que le PSG s'était intéressé à lui il y a quelques mois. L'OM s'est lancé dans le dossier et se rapproche d'un transfert puisque les discussions finales sont en cours avec Bruges. Walid Acherchour pense que cette opération pourrait finir par rapporter beaucoup d'argent au club.

L'OM a changé de stratégie Après une saison plutôt réussie, l'OM s'est donné le droit de connaître à nouveau une campagne de Ligue des champions. Le club veut forcément se renforcer sur le mercato cet été et le secteur visé en priorité est la défense. Marseille a déjà accueilli Egan-Riley et Medina et plusieurs noms circulaient. Finalement, la piste Ordóñez semble très convaincante. « Moi je préfère cette stratégie. J’appelais de mes vœux l’arrivée d’un Aguerd qui je pense en termes de profil aurait bien aidé l’OM. Je pense que l’OM a un moment donné s’est intéressé au Marocain. Mais quand tu prends Aguerd ou Ndicka, tu vas sûrement dépenser déjà une somme d’argent conséquente, entre 20 et 25M€, pour l’arracher à Rome ou West Ham et derrière tu vas donner un gros salaire. Et je ne suis pas sûr que derrière tu puisses revendre ces joueurs avec une plus-value avec leur âge avancé » déclare Walid Acherchour à propos des pistes Aguerd ou Ndicka, cités ces derniers mois à l'OM.