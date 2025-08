L’OM fait une promesse, le mariage qui va régaler De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le viseur de l'OM cet été, Joel Ordóñez se rapproche d'une signature ces dernières heures. L'Equatorien représente un gros investissement pour Marseille mais ses qualités ont séduit tout le monde, à commencer par Roberto De Zerbi. Le défenseur central, qui évolue à Bruges depuis 2023, est intéressé par le projet marseillais également. Il sera forcément un élément important.

Depuis le début de l'été, l'OM a passé beaucoup de temps à travailler pour renforcer son effectif et en particulier la défense. Joel Ordóñez suscite beaucoup d'intérêt dernièrement et on parle d'une arrivée pour 33M€ à Marseille désormais. L'Equatorien veut également signer à l'OM, le club lui ayant déjà promis de belles choses.

Joel Ordóñez intéressé par l'OM Doté d'un grand talent à seulement 21 ans, Joel Ordóñez est vu comme un joueur qui peut exploser avec une exposition un peu plus importante. Le projet de l'OM semble convaincant, lui qui avait également été suivi par le PSG il y a quelques mois. « Il veut venir, et le club le veut. Ce serait un mariage logique. Et on lui a garanti un rôle fort, dans une défense qui va jouer l’Europe » affirme une source proche de l'OM à TeamFootball.