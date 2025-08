OM : Un transfert à 33M€ quasiment bouclé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désireux de renforcer son secteur défensif cet été, l'OM a déjà accueilli deux nouvelles recrues et ce n'est pas fini. Parmi tous les noms évoqués, celui de Joel Ordóñez résonne un peu plus fort puisque l'Equatorien se rapproche sérieusement de Marseille. Les discussions avec Bruges avancent et on annonce désormais une opération estimée à 33M€. Le défenseur central a envie de signer.

A 21 ans, Joel Ordóñez sort d'une saison convaincante qui a fait réagir beaucoup de monde sur le mercato. Mais c'est l'OM qui devrait réussir à s'en sortir dans ce dossier puisque le club avance à grands pas. Nicolo Schira, journaliste italien, annonce qu'un contrat est déjà prêt pour lui jusqu'en 2030.

Joel Ordóñez encore plus proche de l'OM Alors que les discussions entre Bruges et l'OM se poursuivaient, le dossier Joel Ordóñez semble connaître sa fin. Nicolo Schira écrit sur son compte X sur le transfert est tout proche d'être validé pour 30M€ et 3M€ de bonus. L'Equatorien signerait un contrat qui le lierait à l'OM jusqu'en 2030.