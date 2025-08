Divorce au Real Madrid : La bombe de la presse espagnole !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec seulement trois apparitions lors de la Coupe du monde des clubs malgré le parcours jusqu’en demi-finale de la compétition, Rodrygo Goes n’a pas vraiment eu sa carte à jouer aux Etats-Unis et aurait réclamé un bon de sortie, mais la vérité serait tout autre. Coup de tonnerre à Madrid.

Entre Rodrygo Goes et le Real Madrid, l’amour n’aura duré que six ans ? L’attaquant brésilien de 24 ans n’est plus un titulaire indiscutable dans le secteur offensif de la Casa Blanca et ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts notamment depuis la Coupe du monde des clubs où le nouvel entraîneur Xabi Alonso ne lui a pas forcément donné sa chance.