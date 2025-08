PSG : C’est imminent pour Kolo Muani !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu au PSG après une demie-saison en prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani pourrait rejoindre définitivement le club turinois dans les prochains jours. Après de longues semaines de négociations, les dirigeants des Bianconeri sont désormais optimistes dans la finalisation de cette opération, alors que de nouveaux contacts entre les différentes parties sont imminents.

N’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique , l’attaquant de 26 ans souhaite rejoindre la Juventus , avec qui ce dernier a passé les six derniers mois. Pour cela, les dirigeants du club turinois doivent convaincre leurs homologues parisiens, qui réclament un prêt assorti d’une obligation d’achat à 50M€. Si les positions entre les deux clubs étaient éloignées jusque-là, ce dossier Kolo Muani pourrait se décanter.

Le club italien veut boucler ce dossier

Et pour cause, sur YouTube, les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto révèlent que de nouveaux contacts sont imminents entre la Juventus et le PSG pour le transfert de l’attaquant. Les dirigeants des Bianconeri souhaitent finaliser le deal dans les prochains jours. Affaire à suivre de près donc...