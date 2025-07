Officiel : Le PSG s’en débarrasse et encaisse 10M€ !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absolument pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Milan Skriniar avait été prêté au Fenerbahce en janvier dernier. Sous les ordres de José Mourinho, en Turquie, le défenseur central s’est complètement relancé. De quoi convaincre les dirigeants stambouliotes de l’acheter. C’est ainsi que ce jeudi, le prêt s’est transformé en transfert pour Skriniar.

En cette période de mercato estival, en plus de vouloir se renforcer, le PSG veut également dégraisser. Luis Enrique a des indésirables sur lesquels il ne compte pas. Une liste où on pouvait retrouver Milan Skriniar. Le Slovaque avait ainsi été prêté au Fenerbahce en janvier et après un bref retour à Paris ces derniers jours, Skriniar fait son retour définitif à Istanbul.