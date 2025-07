PSG - 70M€ : Le transfert qui va régaler Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il se fasse toujours attendre, le transfert d'Illya Zabarnyi au PSG semble se rapprocher pour un montant avoisinant les 70M€. En quête d'un nouvel axial afin de challenger Marquinhos, Luis Enrique pourrait donc se satisfaire de voir arriver le défenseur ukrainien en provenance de Bournemouth.

Très discret sur le mercato, le PSG devrait toutefois rapidement accélérer afin de boucler enfin son premier renfort majeur de l'été. Dans cette optique, la piste menant à Lucas Chevalier a pris de l'ampleur ces derniers jours, mais c'est bien le transfert d'Illya Zabarnyi qui fait le plus parler du côté du PSG. D'ailleurs, un accord avec Bournemouth semble se rapprocher pour un transfert à 70M€ validé par Walid Acherchour.

Zabarnyi, le joli coup du PSG ? « J’ai envie que ça se concrétise pour le PSG. On a dit que c’est un poste prioritaire pour essayer de challenger Marquinhos et Beraldo ne doit pas être le numéro 3 dans la hiérarchie », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.