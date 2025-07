Donnarumma - Chevalier : Le PSG annonce la fin !

Dans le cas où Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier venaient à cohabiter au PSG la saison prochaine, une hiérarchie claire sera instaurée dès le départ. En effet, le club de la capitale refuserait de remettre deux gardiens en concurrence, ayant bien compris que cette stratégie n'avait pas fonctionné du tout par le passé.

Pour pallier le potentiel départ de Gianluigi Donnarumma , le PSG a décidé de s'offrir les services de Lucas Chevalier . D'après L'Equipe, rien n'a été signé pour le transfert du portier du LOSC pour le moment, mais les parties sont optimistes sur ce dossier. Les positions étant de plus en plus proches.

Donnarumma-Chevalier : Le PSG refuse de faire un nouveau turnover

Après avoir vu Kylian Mbappé partir librement et gratuitement au Real Madrid, le PSG pourrait vivre une nouvelle fois ce scénario avec Gianluigi Donnarumma. Si l'international italien n'est pas vendu cet été ou en janvier 2026, il sera transféré pour 0€ dans un nouveau club le 1er juillet prochain. D'après L'Equipe, le PSG ne compterait pas écarter Gianluigi Donnarumma s'il ne part lors de cette fenêtre du mercato. Ainsi, le portier de 26 ans pourrait cohabiter avec Lucas Chevalier la saison prochaine. Dans ce cas, Luis Enrique établira une hiérarchie claire entre ces deux gardiens. Après avoir mis Kevin Trapp et Alphonse Areola en concurrence, puis Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG refuserait de procéder de nouveau à un turnover. L'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir régler ce dossier au plus vite. La reprise des entrainements étant programmée ce mercredi, avant la Supercoupe d'Europe contre Tottenham le 13 aout.