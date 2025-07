Le PSG a perdu un joueur de «classe mondiale»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par le PSG en 2023, Marco Verratti s'est envolé pour le Qatar. Mais le joueur italien n’a rien perdu de son aura. Malgré un exil loin des projecteurs européens, le milieu continue d’impressionner ses partenaires par son niveau de jeu et sa personnalité. Ancien de Rennes, Benjamin Bourigeaud n’a pas tari d’éloges sur l’ancien maître à jouer parisien.

Lors d’un entretien à Foot Mercato, Benjamin Bourigeaud a rendu hommage à Verratti. « Quand j’ai commencé ma carrière pro, il était déjà au Paris Saint-Germain donc le voir arriver dans notre vestiaire et le voir dans mon effectif, c’est forcément un plaisir de pouvoir évoluer avec un tel joueur à côté de moi. C’est une chance de pouvoir me retrouver au milieu avec un tel joueur. C’est un joueur que j’ai admiré malgré le fait qu’il ne soit pas énormément plus vieux que moi » a déclaré l’ancien joueur du Stade Rennais.

« Un être humain de grande classe »

Au-delà d’être un joueur talentueux, Verratti est aussi apprécié pour son côté humain. « On a des échanges faciles et en plus de ça, il parle français donc pour moi aussi, c’est un peu plus facile, mais maintenant Marco, pour moi, c’est une classe mondiale de par sa qualité humaine aussi, je trouve que c’est un joueur de très grande classe et c’est un être humain de grande classe aussi » a confié Bourigeaud.