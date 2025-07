Comparé à une légende du Real Madrid, il va signer au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais confirmé, le PSG touche au but dans le dossier Lucas Chevalier. Le club parisien devrait débourser 50M€ afin de recruter le gardien français, qui souhaite absolument signer à Paris. Très complet, le portier du LOSC a des airs d’Iker Casillas, la légende du Real Madrid, selon Jérôme Alonzo.

Le PSG s’apprête à boucler un gros transfert. En effet, ce lundi, un accord a été trouvé entre le club de la capitale et le LOSC pour l’arrivée de Lucas Chevalier . Pisté depuis plusieurs mois, le gardien de 23 ans est très emballé à l’idée de rejoindre Paris , où il devrait remplacer un Gianluigi Donnarumma plus que jamais sur le départ.

« Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d'un gardien »

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG se garantit de disposer d’un profil différent de l’Italien dans ses buts. Plus tonique, plus complet au pied, le Français a sans doute beaucoup à apprendre du numéro 99 sur la ligne. Cependant, son profil est idéal pour le jeu de Luis Enrique selon Jérôme Alonzo. « C'est simple, Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d'un gardien. Il a la jeunesse, le talent, le côté bon camarade de vestiaire, il supporte la pression et la grande différence avec Donnarumma est sa capacité à faire évoluer le jeu de l'arrière grâce à son jeu au pied. », confie ce dernier auprès de l’Equipe.