Donnarumma : Le PSG prépare une signature à 50M€, c'est validé ?

Champion d'Europe avec le PSG, le tout en étant un artisan du sacre parisien en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma pourrait plier bagage à un an de la fin de son contrat à cause de l'absence d'un accord au niveau de sa prolongation. En parallèle, Lucas Chevalier aurait déjà donné son feu vert contractuel à Paris, et tout s'est accéléré ces dernières heures. Chevalier au PSG, est-ce une bonne pioche ? C'est notre sondage du jour !

C'est bouclé pour Lucas Chevalier ? RMC Sport affirmait lundi qu'un accord aurait d'ores et déjà été convenu entre le Paris Saint - Germain et le gardien du LOSC pour un contrat de cinq saisons. Il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente entre les directions des deux clubs pour que l'international français de 23 ans devienne le nouveau portier du PSG . Le tout, à une année de l'expiration de contrat de Gianluigi Donnarumma à Paris.

Le Paris Saint - Germain toucherait au but dans le feuilleton Lucas Chevalier . L'indemnité fixe de l'hypothétique transfert du gardien du LOSC avoisinerait autour des 40M€ selon Le Parisien. Le PSG et le LOSC devrait alors se mettre d'accord au niveau des bonus qui devrait faire grimper le montant de l'opération finale à 50M€ si l'on se fie aux informations du journaliste Sacha Tavolieri alors que RMC affirme qu'initialement, les dirigeants de Lille souhaitaient récolter la somme de 55M€ pour laisser partir le gardien lillois et de l 'équipe de France .

«Le problème, c'est s'il y a cohabitation»

En outre, RMC Sport dévoilait lundi qu'une certaine tendance ne serait pas à exclure pour le poste des gardiens la saison prochaine : une cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. Ce que Walid Acherchour refuse catégoriquement de voir à Paris à la reprise de l'entraînement et de la saison comme le chroniqueur de Winamax et de RMC l'a assuré sur les ondes de la radio pendant l'After Foot lundi soir.

« Donnarumma et Chevalier ? Le problème, c'est s'il y a cohabitation. Ca, par contre, je n'en veux pas. Si Chevalier arrive et que Donnarumma part, il aura l'ombre de Donnarumma au-dessus de lui sur ses 6 derniers mois et chaque match de Ligue des champions. Ce sera assez prenant en terme de pression. On se rappelle de la cohabitation Navas - Donnarumma, ça avait desservi Donnarumma dans sa progression et dans son appréhension du rôle de gardien. Imaginez vous pour Chevalier avec la Ligue des champions qui a été remportée par le PSG, il va aussi falloir beaucoup de patience par rapport à ça. Et pour le coup, Donnarumma serait en position de force. Si le PSG boucle Chevalier, Donnarumma peut faire une Mbappé, rester et partir libre. Si le marché des transferts ne lui convient pas, que ce soit les offres à Galatasaray et Manchester United, qu'il estime qu'il faut attendre un an supplémentaire pour aller à l'Inter, il pourrait avoir une belle sacoche d'oseille en partant libre. Soit tu fais le choix en trouvant une porte de sortie à Donnarumma, okay, pas de problème. Avoir les deux, ça ne servira ni Chevalier, ni le club ».