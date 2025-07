PSG - 69M€ : Le transfert qui va dégoûter Donnarumma !

Après quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait aller voir ailleurs. L’Italien est plus que jamais sur le départ et il intéresse notamment certaines formations en Angleterre. Manchester United fait partie des prétendants, mais les Red Devils ont aussi un œil sur Diogo Costa. Ce dernier aurait d’ailleurs une clause libératoire de 69M€.

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait s’en aller avant la fin de son bail. En effet, depuis plusieurs mois, les négociations pour sa prolongation n’avancent pas et les dirigeants parisiens auraient finalement décidé de se séparer de l’Italien et de foncer sur Lucas Chevalier.