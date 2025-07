PSG : Feu vert pour un transfert à 70M€ ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG garde un œil attentif sur Rodrigo Mora, jeune pépite du FC Porto. Si son profil plaît à Paris, le club portugais ne compte pas le laisser partir facilement. La presse portugaise annonce que Porto est ouvert à une négociation, mais uniquement en cas d’offre majeure. Son prix oscillerait entre 70 et 100M€.

Le nom de Rodrigo Mora circule depuis plusieurs semaines dans les coulisses du PSG . Le jeune milieu offensif de 18 ans impressionne au Portugal et attire l’attention de plusieurs clubs européens. Selon Bruno Andrade , journaliste de CNN Portugal, le FC Porto serait disposé à négocier son transfert... mais pas à n’importe quel prix.

Porto demande une somme XXL

Le club du Dragão ne veut pas brader son joyau et réclamerait une somme comprise entre 70 et 100M€ pour Rodrigo Mora. Des montants jugés très élevés, qui témoignent à la fois de la cote du joueur sur le marché et de la volonté de Porto de ne pas se faire dépouiller à bas prix.