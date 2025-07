Départ du Qatar : Le PSG remplacé par l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l’une de ses dernières vidéos YouTube, Pierre Ménès s’est exprimé sur l’éventualité d’un départ des investisseurs qataris du Paris Saint-Germain. Pour le consultant, cela bouleverserait l’équilibre actuel de la Ligue 1. Deux équipes en particulier pourraient prendre la place du club parisien en tant que porte-étendard du football tricolore.

L'OM prendrait la suite du PSG

« Quelle équipe prendrait le leadership et la visibilité en cas de départ du Qatar du PSG ? L’OM et Monaco assurément. Ce serait plus équilibré, mais quel intérêt ? », a-t-il déclaré, mettant en lumière les limites d’un championnat plus ouvert mais potentiellement moins attractif.