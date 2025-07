PSG - Pierre Ménès : L’invitation est lancée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Loin des projecteurs traditionnels depuis plusieurs mois, Pierre Ménès reste actif sur les réseaux sociaux et continue de commenter l’actualité du football. S’il ne croule pas sous les propositions médiatiques, l’ancien chroniqueur vedette du « Canal Football Club » n’écarte pas l’idée d'un feat avec un influenceur parisien.

« Oui pourquoi pas »

« Oui pourquoi pas, il faut lui demander. Ce n’est pas moi qui vais faire la demande. J’aime bien L’Immigré Parisien, il me fait marrer. Donc pourquoi pas », a-t-il lâché avec franchise durant sa dernière vidéo. L'invitation est lancée. Un feat avec un créateur de contenu influent comme L’Immigré Parisien serait aussi l’occasion pour lui de toucher un public plus jeune et plus connecté. Affaire à suivre.