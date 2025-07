PSG - Donnarumma : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, plusieurs médias s’accordent à annoncer une fin d’histoire commune entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Alors que le club parisien pourrait prochainement finaliser l’arrivée de Lucas Chevalier (LOSC), le gardien italien devrait être vendu cet été. Mais pour Walid Acherchour, un revirement de situation reste possible dans ce dossier.

Le mercato du PSG pourrait être marqué par la vente de Gianluigi Donnarumma . En effet, alors que le gardien italien et son clan ont refusé une offre de prolongation de la part du club parisien, les dirigeants devraient chercher à le vendre cet été afin d’éviter de le voir partir libre de tout contrat en 2026.

Le coup de tonnerre pour Donnarumma ?

« Ça parle de Chevalier et du départ de Donnarumma. Si ça se trouve, ça va nous faire une Benjamin André à Lille et demain (ndlr lundi) à 18h, on nous annonce une prolongation parce que Donnarumma aura fait ce qu'il fallait », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce dimanche soir.