«Agaçant», il balance sur la nouvelle star du PSG

Avant de devenir une star au PSG et un leader de la Géorgie à l’Euro, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses classes en Russie. Au Rubin Kazan (2019-2022), il a laissé une impression mémorable à ses coéquipiers, notamment Oleg Chatov, qui a partagé le vestiaire avec lui et témoigne aujourd’hui de l’intensité de sa passion pour le football.

Avant les projecteurs du Parc des Princes et les chants parisiens, Khvicha Kvaratskhelia était un jeune ailier plein de promesses du côté de Rubin Kazan. Entre 2019 et 2022, le club russe l’a vu éclore, progresser… et surtout vivre pour le football. À ses côtés dans le vestiaire, Oleg Chatov n’a rien oublié de cette période et évoque avec franchise et tendresse les souvenirs d’un joueur déjà habité par une forme de génie.