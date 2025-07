Donnarumma - Kvaratskhelia : L’étonnante altercation au PSG !

Alors qu’il a longtemps été question de camps et de tensions dans le vestiaire du PSG, ça a bien changé aujourd’hui. En effet, désormais, l’entente est maximale entre les joueurs de Luis Enrique. Il est ainsi question d’une famille à Paris, mais ça n’empêche toutefois pas certains accrocs, notamment entre entourages.

Ousmane Dembélé l’a assuré pour PSG TV, l’effectif du PSG est aujourd’hui soudé comme une famille. « C'est comme une famille. On passe plus de temps avec cette équipe qu’avec notre propre famille ! Il y a des liens qui se créent », a expliqué le Français. La guerre des clans est donc finie dans le vestiaire du PSG , mais certaines tensions peuvent encore apparaitre…

C’est L’Equipe qui rapporte cette altercation entre les entourages de Gianluigi Donnarumma et Khvicha Kvaratskhelia . En effet, lors de la finale de la Ligue des Champions face à l’ Inter Milan , ça se serait visiblement accroché à cause de nombreuses occasions ratées par le Géorgien. Ça s’est finalement bien terminé avec le sacre du PSG (5-0) et un but notamment de Kvaratskhelia .

« On est une famille »

A propos de cet esprit de groupe qui règne au PSG, Ousmane Dembélé a également confié : « On essaie tous de se donner des conseils, de se tirer vers le haut, de réaliser les efforts pour les autres. C'est important et ça paye. On est une famille. Qu'on perde ou qu'on gagne, il faut rester soudés. Le coach nous répète qu'on est une équipe et qu'il faut jouer ensemble, courir, attaquer et défendre ensemble ».