Transfert : Une star s’annonce au PSG !

3ème du dernier Ballon d’Or et aujourd’hui considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde avec Pedri, Vitinha fait le bonheur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2029, le Portugais a pourtant été annoncé dans le viseur du Real Madrid. Malgré ces rumeurs, le protégé de Luis Enrique ne se voit pas quitter le PSG dans l’immédiat.

En 2022, le PSG dépensait 40M€ pour s’offrir les services de Vitinha en provenance de Porto. Alors que le Portugais a connu des premiers mois compliqués dans la capitale, aujourd’hui, Paris ne regrette clairement pas son investissement. En effet, Vitinha est au sommet de son art, étant devenu le maitre à jouer de l’équipe de Luis Enrique. Et cela devrait continuer un moment alors que son contrat court jusqu’en 2029 avec le PSG.

« Je suis heureux ici et je ne veux pas partir » Tandis que certaines rumeurs annoncent Vitinha dans le viseur du Real Madrid, le joueur du PSG ne s’imagine toutefois pas quitter le club de la capitale prochainement. En effet, dans un entretien accordé à O Jogo, le Portugais a fait savoir : « Pour le moment, je suis heureux ici et je ne veux pas partir. J'adore le projet, le club, les gens et l’entraîneur ».