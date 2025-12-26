OM : Rupture avec Benatia, le grand départ est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 25 ans, Azzedine Ounahi est l’un des cadres de Walid Regragui avec le Maroc, un statut que le milieu de terrain n’est jamais parvenu à avoir du côté de l’OM. Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2023, le coéquipier d’Achraf Hakimi en sélection a depuis été poussé vers la sortie par Medhi Benatia, dirigeant phocéen qui n’est autre que son ancien agent.

Le Maroc retrouve le terrain ce vendredi soir avec un deuxième match contre le Mali (21h). Cinq jours après avoir battu les Comores (2-0) en ouverture de la CAN, les hommes de Walid Regragui vont tenter d’enchaîner à domicile. Azzedine Ounahi devrait débuter la partie, lui qui est présenté comme le « métronome » de l’équipe par le sélectionneur. Le milieu de 25 ans avait suscité l’admiration générale lors de la Coupe du monde 2022, des prestations XXL qui l’ont amené du côté de l’OM dans les semaines qui suivirent.

Ounahi poussé vers la sortie par l’OM Mais à Marseille, l’ancien joueur du SCO d’Angers n’était pas parvenu à s’imposer comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour. Un an et demi après sa signature, Ounahi se retrouvait poussé vers la sortie par Medhi Benatia, devenu entre-temps conseiller du président Pablo Longoria. Le même Benatia qui fut son agent au moment de son transfert à l’OM.