PSG : Le règlement de comptes à l’étranger !

Depuis cet hiver, le PSG est totalement métamorphosé. La formation parisienne est devenue un véritable rouleau compresseur, capable d’écraser chacun de ses adversaires. Les Rouge-et-Bleu en profitent pour prendre leur revanche sur ceux qui les ont étrillé en début de saison. Les hommes de Luis Enrique ont d’ailleurs des comptes à régler avec le Bayern Munich.

En première partie de saison, le PSG affichait certaines difficultés, notamment sur la scène européenne. Les pensionnaires de la Ligue 1 étaient même passés tout proche d'une élimination précoce en Ligue des champions . Mais la seconde moitié, ponctuée par un sacre historique dans la prestigieuse compétition européenne, a permis de gommer les défauts et d’effacer les ratés. La formation parisienne est devenue un véritable rouleau compresseur, qui entend bien remporter la Coupe du monde des clubs .

Au passage, le PSG en profite pour prendre sa revanche sur ses adversaires du début de saison. Arsenal s’était imposé en octobre 2024, et les Rouge-et-Bleu les ont battu haut la main lors de la demi-finale de la Ligue des champions . L’ Atlético de Madrid avait aussi remporté sa confrontation contre les hommes de Luis Enrique en novembre, avant de lourdement s’incliner lors de la première journée des phases de poule de la Coupe du monde des clubs (4-0).

Le Bayern Munich, nouvelle victime du PSG ?

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG a désormais des comptes à régler avec le Bayern Munich. Les Bavarois avaient profité de certaines incertitudes du côté de Luis Enrique pour s’imposer fin novembre (1-0). Le coach espagnol y voit désormais plus clair, et a surtout eu droit à des renforts de poids avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia et l’éclosion de Désiré Doué. Le PSG est bien mieux armé qu’en début de saison, l’occasion de prendre sa revanche sur les pensionnaires de la Bundesliga ce samedi.