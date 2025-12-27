Kylian Mbappé : Pierre Ménès annonce une grosse surprise, le transfert surréaliste !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de cette première moitié de saison de Ligue 1, il n'y a pas que le PSG qui a marqué les esprits. D'ailleurs ce n'est pas le club de la capitale qui occupe la tête puisque le RC Lens est leader. Dans l'effectif lensois, un joueur a particulièrement marqué Pierre Ménès au milieu de terrain : Mamadou Sangaré. A tel point qu'un transfert au Real Madrid ne serait pas si incroyable.

Avant la reprise de la Ligue 1, l'heure est au bilan. Pour Pierre Ménès, Mamadou Sangaré doit faire partie de l'équipe-type du championnat de France pour ses belles prestations avec le RC Lens depuis le début de la saison. Ce n'est pas un hasard si le RC Lens réussit pour le moment une saison exceptionnelle.

Surprise en Ligue 1 au RC Lens Incroyable de réussite ces derniers mois, le RC Lens a réussi à récupérer la tête de la Ligue 1 en cette fin d'année et démarrera 2026 dans une très belle position pour un titre. Le club peut compter sur de solides éléments, à commencer par Mamadou Sangaré. « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Le 3ème milieu de terrain (en plus de Joao Neves et Vitinha), c'est Mamadou Sangaré de Lens, que j'ai préféré à Valentin Barco de Strasbourg, parce que Sangaré est quasiment le joueur le plus régulier de cette équipe de Lens, qui fait un début de saison exceptionnel. Il a vraiment tout ce qui manque à tant de clubs » assure Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.