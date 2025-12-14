RC Lens : Le problème à 27M€ avec le Rassemblement National !

Ce dimanche, le RC Lens a officialisé avoir acheté le stade Bollaert-Delelis contre un chèque de 27M€. Une vente historique, que le Rassemblement national a tenté de faire échouer en déposant un recours devant le tribunal administratif de Lille. Selon le président lensois Joseph Oughourlian, cela ne devrait poser aucun problème et il a expliqué pourquoi.
Comme certains clubs de Ligue 1 avant lui, le RC Lens a décidé de franchir un cap. Ce dimanche, la formation nordiste a officialisé le rachat du stade Bollaert-Delelis à la ville de Lens. Un grand pas en avant, qui va permettre aux Sang et Or de continuer leur progression.
Signature historique pour le RC Lens
Ce dimanche, le président et propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, a officialisé la nouvelle en conférence de presse. Ce dernier qualifie cette signature d’historique. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « L’acte notarial a été signé il y a quelques heures. C'est un moment historique pour le club et en même temps quelque chose de très naturel. D'un point de vue économique, le club se retrouvait à payer, outre des loyers, tous les coûts qui étaient afférents au stade, à assurer tous les investissements et avait du mal à se projeter, notamment sur d'autres investissements à faire et à venir sur le stade, sans avoir cet outil en main propre. C'est chose faite aujourd'hui. Ce stade est un élément très important de notre patrimoine, il est d'ailleurs reconnu comme un monument historique. »
Le Rassemblement national avait déposé un recours contre cette vente
Au total, le RC Lens aura déboursé 27M€ pour s’offrir le stade Bollaert-Delelis. Une vente que le Rassemblement national avait voulu annuler en déposant un recours devant le tribunal administratif de Lille, mais cela ne devrait pas inquiéter le club du nord de la France, à en croire Joseph Oughourlian. « Ce recours se centre uniquement sur le prix de l'achat (27M€). Or, de l'avis de nos avocats et de nos notaires, s'il y a un élément qui est indiscutable de cette transaction, c'est justement le prix, puisqu'il a été fixé par les Domaines, par le ministère de l'Économie et des Finances, par Bercy. Les prix ont été fixés par des techniciens basés à Bercy, qui sont totalement insensibles aux sujets locaux et qui sont purement dans le technique. Ensuite, on a fait un mémoire de réplique et il n'y a pas eu de réponse. On sent qu'il n'y a plus tellement d'opposition, aujourd'hui, à cette transaction. »