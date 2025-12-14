RC Lens : Le problème à 27M€ avec le Rassemblement National !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le RC Lens a officialisé avoir acheté le stade Bollaert-Delelis contre un chèque de 27M€. Une vente historique, que le Rassemblement national a tenté de faire échouer en déposant un recours devant le tribunal administratif de Lille. Selon le président lensois Joseph Oughourlian, cela ne devrait poser aucun problème et il a expliqué pourquoi.

Comme certains clubs de Ligue 1 avant lui, le RC Lens a décidé de franchir un cap. Ce dimanche, la formation nordiste a officialisé le rachat du stade Bollaert-Delelis à la ville de Lens. Un grand pas en avant, qui va permettre aux Sang et Or de continuer leur progression.

Signature historique pour le RC Lens Ce dimanche, le président et propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, a officialisé la nouvelle en conférence de presse. Ce dernier qualifie cette signature d’historique. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « L’acte notarial a été signé il y a quelques heures. C'est un moment historique pour le club et en même temps quelque chose de très naturel. D'un point de vue économique, le club se retrouvait à payer, outre des loyers, tous les coûts qui étaient afférents au stade, à assurer tous les investissements et avait du mal à se projeter, notamment sur d'autres investissements à faire et à venir sur le stade, sans avoir cet outil en main propre. C'est chose faite aujourd'hui. Ce stade est un élément très important de notre patrimoine, il est d'ailleurs reconnu comme un monument historique. »