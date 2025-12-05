LOSC - RC Lens : La décision radicale d’un joueur de l’OM pour son avenir

Nouveau défenseur de l’OM qu’il a rejoint l’été dernier, Benjamin Pavard va retrouver le LOSC ce vendredi soir, où il a été formé dès l’âge de neuf ans. Le champion du monde 2018 aurait pu démarrer sa carrière au RC Lens, également intéressé à cette époque, mais son père s’était déjà engagé auprès de Lille.
Neuf ans après son départ pour Stuttgart, Benjamin Pavard s’apprête à retrouver le club avec lequel tout a commencé pour lui : le LOSC. Formé à Lille avant de partir à l’étranger avec des passages au Bayern Munich et à l’Inter Milan, l’international français a décidé de revenir en Ligue 1 l’été dernier, où il a été prêté avec option d’achat à l’OM.
« Les dirigeants lillois le voulaient, tout de suite »
Arrivé au LOSC à l’âge de neuf ans, Benjamin Pavard aurait aussi pu s’engager avec le rival lensois à cette époque. Comme les Dogues, le RC Lens l’avait également invité à des détections lors des vacances de la Toussaint 2005, à quelques heures d’intervalles.
« J’avais donné ma parole à Lille »
Peut-être que si Benjamin Pavard avait commencé par les détections au RC Lens, l’histoire aurait été différente. « Le test était à peine terminé que les dirigeants lillois le voulaient, tout de suite. On est quand même allé faire l’essai à Lens car je m’y étais engagé. Mais j’avais donné ma parole à Lille », a confié le père du défenseur de l’OM à La Provence.