LOSC - RC Lens : La décision radicale d’un joueur de l’OM pour son avenir

Nouveau défenseur de l’OM qu’il a rejoint l’été dernier, Benjamin Pavard va retrouver le LOSC ce vendredi soir, où il a été formé dès l’âge de neuf ans. Le champion du monde 2018 aurait pu démarrer sa carrière au RC Lens, également intéressé à cette époque, mais son père s’était déjà engagé auprès de Lille.

Neuf ans après son départ pour Stuttgart, Benjamin Pavard s’apprête à retrouver le club avec lequel tout a commencé pour lui : le LOSC. Formé à Lille avant de partir à l’étranger avec des passages au Bayern Munich et à l’Inter Milan, l’international français a décidé de revenir en Ligue 1 l’été dernier, où il a été prêté avec option d’achat à l’OM.

« Les dirigeants lillois le voulaient, tout de suite » Arrivé au LOSC à l’âge de neuf ans, Benjamin Pavard aurait aussi pu s’engager avec le rival lensois à cette époque. Comme les Dogues, le RC Lens l’avait également invité à des détections lors des vacances de la Toussaint 2005, à quelques heures d’intervalles.