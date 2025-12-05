Transfert de Kylian Mbappé : Le grand regret au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant plusieurs années, le Real Madrid et Kylian Mbappé se sont tournés autour, mais il aura finalement fallu attendre l'été 2024 pour que l'union soit officielle. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français a donc rejoint la Casa Blanca, où Marcelo n'était déjà plus là. De quoi donner quelques regrets au Brésilien à propos de Mbappé.

Recruté par le Real Madrid en 2007, Marcelo aura fait les beaux jours de la Casa Blanca jusqu'en 2022. Durant ces années, le Brésilien aurait pu voir Kylian Mbappé débarquer, Florentino Pérez ayant tenté à plusieurs reprises de le recruter en vain. C'est finalement en 2024 que le Français a signé au Real Madrid, mais voilà que Marcelo n'était déjà plus là.

« J'aurais adoré jouer avec lui, mais... » Marcelo n'aura donc jamais joué avec Kylian Mbappé au Real Madrid. De quoi donner des regrets au Brésilien. En effet, pour AS, l'ancien Madrilène a confié : « Je l'adore. J'aurais adoré jouer avec lui, mais il est arrivé un peu trop tard ».