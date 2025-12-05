Transfert de Kylian Mbappé : Le grand regret au Real Madrid !

Pendant plusieurs années, le Real Madrid et Kylian Mbappé se sont tournés autour, mais il aura finalement fallu attendre l'été 2024 pour que l'union soit officielle. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français a donc rejoint la Casa Blanca, où Marcelo n'était déjà plus là. De quoi donner quelques regrets au Brésilien à propos de Mbappé.
Recruté par le Real Madrid en 2007, Marcelo aura fait les beaux jours de la Casa Blanca jusqu'en 2022. Durant ces années, le Brésilien aurait pu voir Kylian Mbappé débarquer, Florentino Pérez ayant tenté à plusieurs reprises de le recruter en vain. C'est finalement en 2024 que le Français a signé au Real Madrid, mais voilà que Marcelo n'était déjà plus là.
« J'aurais adoré jouer avec lui, mais... »
Marcelo n'aura donc jamais joué avec Kylian Mbappé au Real Madrid. De quoi donner des regrets au Brésilien. En effet, pour AS, l'ancien Madrilène a confié : « Je l'adore. J'aurais adoré jouer avec lui, mais il est arrivé un peu trop tard ».
« Il est fantastique, incroyable »
Complètement sous le charme de Kylian Mbappé, Marcelo a également lâché à propos de l'actuel numéro 9 du Real Madrid : « Mbappé ? Il est fantastique, incroyable, un véritable phénomène physique. Il est incroyablement talentueux, travailleur, un battant, il marque des buts… ».