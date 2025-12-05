Kylian Mbappé : Le craquage de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable doublé mercredi soir avec le Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Kylian Mbappé a donc confirmé son excellent état de forme en ce début de saison. Et Daniel Riolo, toujours aussi choqué par les critiques à l'encontre de la star française, a craqué à ce sujet dans l'After Foot.

Auteur de 26 buts en 23 apparitions en Liga depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est l'homme en forme du côté du Real Madrid. L'ancien attaquant du PSG a encore frappé mercredi soir en inscrivant un doublé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (3-0 score final), mais cette nouvelle performance XXL ne fait pas taire les critiques à son égard pour autant.

« En France, ce débat existe... » Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a poussé un gros coup gueule au sujet des critiques sur Kylian Mbappé : « Est-ce que ça existe, en Espagne, le débat sur le fait que Mbappé handicape le collectif et que c’est à cause de lui que le Real Madrid ne joue pas bien ? Parce qu’en France, ce débat existe. Je ne le comprends pas, mais ça existe », lâche l'éditorialiste, qui craque donc face au traitement médiatique infligé à Mbappé.