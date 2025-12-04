Séparation brutale : La nouvelle histoire de Mbappé qui régale cette star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé brille au Real Madrid avec un nouveau doublé face à l'Athletic Bilbao (3-0), mettant fin à une série sans victoire pour le club. Après la rencontre, Thibaut Courtois s’est réjoui d’avoir comme coéquipier le capitaine de l’équipe de France, qui a mis fin à son histoire avec le PSG l’année dernière.

Grâce, encore, à Kylian Mbappé, le Real Madrid a mis fin à sa série de trois matches sans victoire en allant s’imposer sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’international français compte désormais 25 buts après 20 matches toutes compétitions confondues, un bilan qui épate Thibaut Courtois, heureux de pouvoir compter sur lui.

« Parfois je me dis 'quelle chance j’ai de jouer avec Mbappé' » Après la belle victoire du Real Madrid, Thibaut Courtois s’est réjoui de la présence de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca. « Jouer avec Kylian, c’est mieux que de jouer contre lui. Ses accélérations, personne ne les a. Parfois je me dis 'quelle chance j’ai de jouer avec Mbappé' », a confié le portier belge, rapporté par Real France.