Kylian Mbappé : «On a besoin de lui», la déclaration d’amour à l’étranger !

A Bilbao, le Real Madrid n’avait pas vraiment le droit à l’erreur mercredi soir puisque 24 heures plus tôt le FC Barcelone avait disposé de l’Atletico de Madrid sur le score de 3 buts à 1. En ce sens, tout autre résultat qu’une victoire au Pays Basque aurait décroché le Real Madrid au classement. Kylian Mbappé a pris les choses en main, se rendant encore petit peu plus indispensable aux yeux de Xabi Alonso.
Lorsque Kylian Mbappé ne marque pas. Ca va mal pour le Real Madrid. Mercredi soir sur le terrain de l’Athletic Bilbao, le numéro 10 du club merengue un signé un récital sur le plan statistiques en inscrivant un doublé le tout en délivrant une passe décisive pour Eduardo Camavinga (3-0). De quoi renouer avec la victoire pour le Real Madrid après trois matchs nuls de suite en Liga.
Double buteur et passeur décisif
Cette saison, Kylian Mbappé compte déjà 16 buts dans l’élite du football espagnol en 19 journées. Il n’y a qu’à trois reprises qu’il n’a pas marqué : Elche (2-2), Rayo Vallecano (0-0), et Majorque (2-1). Deux de ces trois matchs se sont soldés par un résultat nul. Ce qui en dit long sur l’impact de Kylian Mbappé au niveau des performances du Real Madrid. Et Xabi Alonso ne s’y trompe clairement pas. Au micro de Real Madrid TV, l’entraîneur de la Casa Blanca ne s’est pas voilé la face concernant Mbappé.
Kylian Mbappé «l’esthétique» selon Xabi Alonso
« Il a été esthétique et fluide sur les deux buts. Son entente avec Vini était excellente. On a besoin de lui ». a simplement confié Xabi Alonso aux médias du Real Madrid. Reste à savoir si ladite entente « excellente » avec Vinicius Jr continuera à l’avenir. Premier élément de réponse dimanche avec la réception du Celta Vigo au Santiago Bernabeu.