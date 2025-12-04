Kylian Mbappé : «On a besoin de lui», la déclaration d’amour à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Bilbao, le Real Madrid n’avait pas vraiment le droit à l’erreur mercredi soir puisque 24 heures plus tôt le FC Barcelone avait disposé de l’Atletico de Madrid sur le score de 3 buts à 1. En ce sens, tout autre résultat qu’une victoire au Pays Basque aurait décroché le Real Madrid au classement. Kylian Mbappé a pris les choses en main, se rendant encore petit peu plus indispensable aux yeux de Xabi Alonso.

Lorsque Kylian Mbappé ne marque pas. Ca va mal pour le Real Madrid. Mercredi soir sur le terrain de l’Athletic Bilbao, le numéro 10 du club merengue un signé un récital sur le plan statistiques en inscrivant un doublé le tout en délivrant une passe décisive pour Eduardo Camavinga (3-0). De quoi renouer avec la victoire pour le Real Madrid après trois matchs nuls de suite en Liga.

Double buteur et passeur décisif Cette saison, Kylian Mbappé compte déjà 16 buts dans l’élite du football espagnol en 19 journées. Il n’y a qu’à trois reprises qu’il n’a pas marqué : Elche (2-2), Rayo Vallecano (0-0), et Majorque (2-1). Deux de ces trois matchs se sont soldés par un résultat nul. Ce qui en dit long sur l’impact de Kylian Mbappé au niveau des performances du Real Madrid. Et Xabi Alonso ne s’y trompe clairement pas. Au micro de Real Madrid TV, l’entraîneur de la Casa Blanca ne s’est pas voilé la face concernant Mbappé.