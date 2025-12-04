Kylian Mbappé : Rupture confirmée à l'étranger ?

Axel Cornic

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a évidemment fait bouger les choses, avec la presse espagnole qui parle notamment d’une guerre d’égo entre lui et Vinicius Jr. Mais la star française devrait vraisemblablement pousser un autre attaquant madrilène vers le départ.

C’est ce qui devait arriver. Depuis ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a toujours été lié au Real Madrid. Le PSG pensait surement pouvoir le détourner de ce rêve, mais l’attaquant français a finalement rejoint la Casa Blanca en 2024, avec un départ qui a d’ailleurs enflammé les débats et continue de faire parler.

Ça va bouger au Real Madrid Pourtant, tout ne se passe pas au mieux depuis sa signature. Mbappé a signé une première saison impressionnante au niveau individuel et continue de le faire, mais les polémiques et les tensions n’ont pas manqué. C’est notamment le cas avec une supposée guerre qui l’opposerait à Vinicius Jr, l’ancienne grande star du Real Madrid.