Adrien Rabiot - OM : Le problème d’argent révélé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté gratuitement par l'OM en septembre 2024 alors qu'il était libre sur le marché des transferts, Adrien Rabiot a été convaincu par le discours de Medhi Benatia qui y est allé au culot pour le recruter. D'autant que le directeur sportif de l'OM a avoué mardi soir en direct sur RMC qu'il n'avait pas les moyens de s'aligner sur les prétentions salariales habituelles de Rabiot... Explications.

Souvenez-vous, l'OM avait réussi l'un des gros coups du mercato estival 2024 il y a un peu plus d'un an en recrutant gratuitement Adrien Rabiot qui n'avait pas preneur avant de débarquer au sein du club phocéen en plein milieu du mois de septembre. Le milieu de terrain de l'équipe de France n'aura finalement passé qu'une saison sous le maillot de l'OM, mais Medhi Benatia aura malgré tout réussi une prouesse en bouclant cette arrivée de Rabiot alors que ce dossier présentait de base un gros souci sur le plan financier.

« L'argent, forcément, on n'a pas ce à quoi tu peux t'attendre » Interrogé à ce sujet en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, le directeur sportif de l'OM confirme ce problème d'argent pour le salaire d'Adrien Rabiot et livre les coulisses du transfert : « Quand je vois les listes de Ligue des champions et qu'il n'a toujours pas signé, je me dis : "mais attends, il ne fait pas la Ligue des champions, ça tombe bien, moi non plus". Je l'ai appelé et l'une de mes premières discussions avec lui je lui dis : "Ecoute, je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai projet pour toi, en revanche l'argent, forcément, on n'a pas ce à quoi tu peux t'attendre" », indique Medhi Benatia.