Transfert : De Bruyne à l'OM, Benatia confirme !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Manchester City, Kevin De Bruyne a signé librement et gratuitement au Napoli. Avant de finaliser son transfert vers l'Italie, l'international belge a été approché par l'OM. En effet, Medhi Benatia a avoué qu'il avait essayé de convaincre Kevin De Bruyne de migrer vers Marseille, sans succès.

Après 10 saisons à Manchester City, Kevin De Bruyne s'est lancé un tout nouveau défi. En effet, l'international belge a rejoint le Napoli lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2025, Kevin De Bruyne a signé librement et gratuitement chez les Azzurri.

Transfert - OM : Benatia a tenté le coup De Bruyne Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia est revenu sur l'été agité de Kevin De Bruyne. Comme l'a avoué le directeur sportif de l'OM, il a tenté de boucler la signature du milieu offensif de 34 ans. Toutefois, le Napoli avait pris trop d'avance sur ce dossier.