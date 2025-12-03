Kylian Mbappé : Un transfert XXL annulé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en très grande forme, empilant les buts avec le Real Madrid. Malgré cela, la Casa Blanca est encore et toujours associée à un potentiel transfert d'Erling Braut Haaland. Recruter le buteur de Manchester City, est-ce vraiment une obligation ? Pas du tout aux yeux de Wesley Sneijder.

Aujourd'hui à Manchester City, Erling Braut Haaland n'en finit plus d'affoler les compteurs. Mais voilà que le Norvégien déchaine également les rumeurs sur le mercato. En effet, le protégé de Pep Guardiola se retrouve encore et toujours associé au Real Madrid. Malgré Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait donc encore un oeil sur Haaland pour l'avenir.

« Le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur comme Haaland » Mais voilà que ce transfert d'Erling Braut Haaland est loin d'être validé par tous. C'est le cas de Wesley Sneijder. Considérant Kylian Mbappé comme un vrai numéro 9 désormais, le Néerlandais a expliqué pour Marca : « Mbappé est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l'aile, et le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur comme Haaland ».