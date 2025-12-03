Kylian Mbappé contre Vitinha, le gros coup de gueule lâché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la dernière journée de Ligue des Champions, Vitinha et Kylian Mbappé ont crevé l'écran. Alors que le joueur du PSG a inscrit un triplé, le Français du Real Madrid a lui mis 4 buts. C'est ainsi qu'il a été déjà question du Ballon d'Or pour les deux. De quoi agacer au plus haut point Pierre Ménès.

Le 22 septembre dernier, le Ballon d'Or 2025 était décerné à Ousmane Dembélé. Mais voilà que le numéro 10 du PSG a à peine eu le temps de se remettre de ses émotions qu'il est déjà question de son successeur. En effet, les débats ont été lancés sur l'identité du prochain Ballon d'Or. Dernièrement, on a notamment opposé Vitinha et Kylian Mbappé alors que le joueur du PSG avait mis 3 buts en Ligue des Champions quand le numéro 9 du Real Madrid avait lui inscrit un quadruplé.

« Ça me rend fou » Kylian Mbappé contre Vitinha, la bataille serait donc ouverte pour le prochain Ballon d'Or. De quoi exaspérer Pierre Ménès. En effet, sur Youtube, le journaliste sportif a fait savoir : « Il n'y a que ça qui intéresse les gens maintenant. Ça me rend fou. Même si à l'arrivée, Mbappé devait avoir le Ballon d'Or, ça ne changerait rien à ma position sur le côté stupide et pas juste de ce trophée. Je n'y arrive pas ».