PSG : Pierre Ménès annonce la fin pour Dembélé !

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé était en état de grâce. Etant devenu un serial buteur, le numéro 10 du PSG a enchainé les performances XXL, avant d'être sacré Ballon d'Or. Alors qu'Ousmane Dembélé est peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Pierre Ménès craint qu'il ne retrouve jamais son meilleur niveau.
Ousmane Dembélé a éclaboussé de sa classe la planète football lors de la saison 2024-2025. N'ayant jamais perdu son incroyable faculté d'élimination, le numéro 10 du PSG a réussi à gommer ses problèmes de finition. En effet, Ousmane Dembélé est devenu impitoyable devant les buts adverses.
PSG : Dembélé enchaine les pépins physiques
Ayant enchainé les performances XXL lors du dernier exercice, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en 2024-2025 : Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, l'international français pourrait ne jamais rejouer à ce niveau, étant plombé par les blessures à répétition ces derniers mois.
PSG : Dembélé ne va jamais retrouver son meilleur niveau ?
« Est-ce que je pense qu'on retrouvera un Ousmane Dembélé à son meilleur niveau de la saison dernière ? J'avoue que ses entrées lors des deux derniers matchs étaient inquiétantes, même si je peux parfaitement comprendre qu'il ait des réticences et qu'ils veuille aller doucement, mais le temps presse pour le PSG et l'équipe de France. Oui, j'ai des doutes (sur le fait) qu'on retrouve un jour le Dembélé de la saison dernière », a regretté Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube ce lundi.