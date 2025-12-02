PSG : Pierre Ménès annonce la fin pour Dembélé !

Amadou Diawara

PSG : Dembélé enchaine les pépins physiques Ayant enchainé les performances XXL lors du dernier exercice, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en 2024-2025 : Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, l'international français pourrait ne jamais rejouer à ce niveau, étant plombé par les blessures à répétition ces derniers mois.