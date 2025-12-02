Désiré Doué : Le coup de théâtre qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le PSG n’a pas vraiment pu compter sur Désiré Doué. Le crack de 20 ans a été ennuyé par de sérieux pépins physiques. L’international français est d’ailleurs encore en convalescence après sa blessure à la cuisse contractée en octobre dernier. Mais alors que les premières estimations n’annonçaient pas un retour avant 2026, le Golden Boy 2025 récupérerait plus vite que prévu.

Désiré Doué vers un retour pour fin 2025 ? Les premiers constants étaient d’ailleurs alarmants. Les estimations n’annonçaient pas un retour avant 2026. Mais finalement, Désiré Doué récupérerait plus vite que prévu comme le rapporte Le Parisien. L’ancien du Stade Rennais semble prendre le chemin d’un retour pour fin 2025. Luis Enrique et le vestiaire du PSG suivraient naturellement l’évolution de la situation de près.