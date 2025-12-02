«Le meilleur du monde» au PSG : C'est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Désiré Doué a remporté le Golden Boy, scellant ainsi la razzia des trophées individuels glanés par les joueurs du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en a également profité pour encenser Luis Enrique qu'il considère comme le meilleur entraîneur du monde.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a déjà réalisé l'exploit d'apporter la première Ligue des champions de son histoire au club de la capitale. Une réussite exceptionnelle pour le technicien espagnol, qui a récupéré le trophée de meilleur entraîneur de la saison lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre dernier. Et pour Nasser Al-Khelaïfi, il s'agit tout simplement, du meilleur entraîneur du monde.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Luis Enrique « Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce notamment au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique », lance le président du PSG dans une interview accordée à Tuttosport avant d'en rajouter une couche.