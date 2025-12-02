«Le meilleur du monde» au PSG : C'est confirmé ?

Alors que Désiré Doué a remporté le Golden Boy, scellant ainsi la razzia des trophées individuels glanés par les joueurs du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en a également profité pour encenser Luis Enrique qu'il considère comme le meilleur entraîneur du monde.
Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a déjà réalisé l'exploit d'apporter la première Ligue des champions de son histoire au club de la capitale. Une réussite exceptionnelle pour le technicien espagnol, qui a récupéré le trophée de meilleur entraîneur de la saison lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre dernier. Et pour Nasser Al-Khelaïfi, il s'agit tout simplement, du meilleur entraîneur du monde.
Al-Khelaïfi s'enflamme pour Luis Enrique
« Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce notamment au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique », lance le président du PSG dans une interview accordée à Tuttosport avant d'en rajouter une couche.
«C'est le meilleur entraîneur du monde»
« Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, nos jeunes joueurs, développer nos équipes de jeunes et ainsi garantir l’avenir du club, pas seulement les résultats d’aujourd’hui, qui sont certes importants, mais aussi et surtout l’avenir du club. Et c’est pourquoi j’apprécie vraiment cette distinction », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.
