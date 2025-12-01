PSG - Nasser Al-Khelaïfi : Le rendez-vous manqué à l’étranger !

Axel Cornic

L’année 2025 restera sans aucun doute l’une des meilleures du Paris Saint-Germain, avec notamment la victoire historique en Ligue des Champions. L’aboutissement d’un rêve pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a tout vécu au club depuis son arrivée en 2011.

Avec le succès du PSG, les joueurs et Luis Enrique ont été mis en avant par les médias. Mais on n’a pas beaucoup parle de Nasser Al-Khelaïfi. Extrêmement critiqué, le président parisien semble désormais faire l’unanimité, avec un projet ambitieux notamment basé sur les jeunes talents.

Al-Khelaïfi «Best President» 2025 Son travail est reconnu même à l’étranger, puisque Al-Khelaïfi a reçu ce lundi 1er décembre le titre de Golden Boy Best President 2025. Et le quotidien Tuttosport s’est déplacé jusqu’à Paris, pour le rencontrer et lui remettre cette distinction individuelle, puisqu’il ne pouvait pas faire le voyage en Italie.