Laure Boulleau dit non : La décision qu’elle n’accepte pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique doit-il mettre en concurrence Lucas Chevalier et Matvey Safonov, et placer le portier du PSG sur le banc comme il l'avait fait avec Gianluigi Donnarumma il y a un an ? Pour Laure Boulleau, l’entraîneur espagnol doit maintenir sa confiance envers l’ancien portier du LOSC, auteur d’un début de saison mitigé dans la capitale.

Arrivé l’été dernier en remplacement Gianluigi Donnarumma, impérial durant la seconde partie de la saison 2024/25 et acteur décisif du sacre européen du PSG, Lucas Chevalier suscite des avis partagés depuis sa signature. L’ancien portier de LOSC peine encore à convaincre et n’échappe pas aux critiques pour certaines prestations fébriles.

Chevalier sur le banc ? Laure Boulleau dit non L’an passé, Luis Enrique n’avait pas hésité à mettre la pression sur Gianluigi Donnarumma en le laissant sur le banc lors d’un match de Ligue des champions face au Bayern Munich en novembre 2024, titularisant Matvey Safonov dans les cages. Pour Laure Boulleau, il n’est pas utile de répéter le scénario avec Lucas Chevalier. « Moi, je ne l'imagine pas du tout, a confié l’ancienne joueuse du PSG sur le plateau du Canal Football Club. Je pense que la situation n'est pas la même du tout. Quand Donnarumma a basculé sur le banc, j'ai trouvé qu'il coûtait beaucoup plus de buts à son équipe. Autant, Chevalier sous-performe au niveau des stats, il n'est pas décisif et ne fais pas gagner son équipe, mais il ne l'a fait pas perdre non plus. »