PSG - Luis Enrique : Le divorce surprise !

Pierrick Levallet

Arrivé libre lors de l’été 2023 après son départ du Real Madrid, Marco Asensio ne s’est jamais réellement imposé au PSG. L’international espagnol a même fini par devenir indésirable aux yeux de Luis Enrique. Le joueur de 29 ans a d’ailleurs avoué que le divorce s’était fait de manière assez soudaine avec le coach des Rouge-et-Bleu.

L’aventure de Marco Asensio au PSG n’a pas pris la tournure qu’il espérait. Arrivé libre après son départ du Real Madrid lors de l’été 2023, l’international espagnol s’attendait à jouer un rôle important chez les Rouge-et-Bleu. Mais le joueur de 29 ans n’a jamais réussi à s’imposer et est même devenu indésirables aux yeux de Luis Enrique. Celui qui évolue désormais à Fenerbahçe a d’ailleurs indiqué que le divorce avec l’entraîneur parisien avait été très soudain.

«Du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur» « Mon aventure au PSG ? Les débuts ont été très bons, puis j'ai été victime d'une blessure qui m'a immobilisé pendant deux mois, mais nous avons bien terminé la saison. L'année suivante a bien commencé, mais du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur et je voulais profiter du football, c'est pourquoi j'ai cherché une solution » a d’abord expliqué Marco Asensio dans un entretien accordé à MARCA.