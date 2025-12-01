PSG - Luis Enrique : Le divorce surprise !

Arrivé libre lors de l’été 2023 après son départ du Real Madrid, Marco Asensio ne s’est jamais réellement imposé au PSG. L’international espagnol a même fini par devenir indésirable aux yeux de Luis Enrique. Le joueur de 29 ans a d’ailleurs avoué que le divorce s’était fait de manière assez soudaine avec le coach des Rouge-et-Bleu.
«Du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur»
« Mon aventure au PSG ? Les débuts ont été très bons, puis j'ai été victime d'une blessure qui m'a immobilisé pendant deux mois, mais nous avons bien terminé la saison. L'année suivante a bien commencé, mais du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur et je voulais profiter du football, c'est pourquoi j'ai cherché une solution » a d’abord expliqué Marco Asensio dans un entretien accordé à MARCA.
«Je n'ai aucune rancune»
« Que s’est-il passé avec Luis Enrique ? Honnêtement, à ma connaissance, il ne s'est rien passé. C'est peut-être une question à laquelle il peut répondre. Je connais très bien Luis Enrique, nous avons été ensemble à la Coupe du monde, j'ai passé un an et demi avec lui au PSG... Et bon, je ne veux pas le prendre personnellement, car c'est quelque chose qui lui est déjà arrivé avec d'autres joueurs, avec des membres de son staff... C'est quelqu'un qui agit de cette manière et je ne peux pas aller plus loin. De mon côté, je n'ai aucune rancune. C'est quelque chose qui peut arriver dans le monde du football professionnel, un point c'est tout » a ensuite ajouté le désormais ex-attaquant du PSG.