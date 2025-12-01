Luis Enrique : Nouveau malaise au PSG !

Pierrick Levallet

Gonçalo Ramos traverse une période de moins bien au PSG ces derniers temps. Le buteur portugais semble avoir reculé dans la hiérarchie. Luis Enrique lui préférerait d’autres options en ce moment. Et cela plongerait l’attaquant de 24 ans dans un malaise chez les Rouge-et-Bleu, lui qui acceptait sa situation de remplaçant jusque-là.

Gonçalo Ramos est en train de perdre sa place au PSG. Jusque-là, le buteur portugais n’avait pas réussi à s’imposer dans le onze titulaire. L’attaquant de 24 ans était plus considéré comme le joker de Luis Enrique, celui qui entrait pour sortir le club de la capitale de situations délicates. Mais depuis quelques temps, l’ancien de Benfica semble avoir reculé dans la hiérarchie.

Gonçalo Ramos traverse un malaise au PSG Comme le rapporte Le Parisien, Gonçalo Ramos semble même plutôt mal vivre cet épisode. Contre l’AS Monaco, l’international portugais affichait la mine des mauvais jours. Considéré comme un supersub il y a encore quelques semaines, il n’apparaît désormais plus que comme un ultime recours aux yeux de Luis Enrique.